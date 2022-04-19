بنك الإسكان يقدم طرودا غذائية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك

وطن: انطلاقاَ من مبدأ الشراكة الاجتماعية في المجتمع الواحد، وفي اطار الجهود والمساعي الرامية لمساندة ودعم المؤسسات والجمعيات التي تعتني بالفئات المحتاجة، قام بنك الإسكان وبالتعاون مع الجمعية الخيرية لتأهيل المعاقين بالمساهمة بتقديم طرود غذائية لعدد من الاسر المحتاجة في مخيم طولكرم.

وقد أكد السيد أسامة حرزالله المدير الإقليمي لبنك الإسكان أن هذا التبرعات جاءت من واقع حرص البنك على المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وخاصة تلك الموجهة للفئات المحتاجة، كما واكد على اهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية، وتقديم العون للأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

ومن جانبه شكر رئيس الجمعية الأستاذ جمال عمارة بنك الإسكان لتعاونه وتجاوبه في تقديم طرود الخير خلال شهر رمضان المبارك، منوها أن الجمعية تأسست عام 1992 كاستجابة ملحة لارتفاع عدد الإعاقات المؤقتة والدائمة في المخيم، وتعتمد الجمعية بشكل أساسي على التبرعات والمساعدات لتغطية احتياجات أنشطتها الاجتماعية المختلفة لخدمة هذه الفئة.

هذا ويذكر بأن بنك الإسكان يقوم سنويا بتخصيص جزء هام من ميزانية المسؤولية الاجتماعية لنشاطات شهر رمضان المبارك، ايمانا منه بأهمية تقديم المساعدات المعنوية والمادية لذوي الدخل المحدود، لتغطية احتياجاتهم الأساسية التي تضمن لهم العيش الكريم.