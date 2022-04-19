مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل ويؤدون طقوسا تلمودية

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته، بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين علما انها كانت اغلقت الحرم الابراهيمي الشريف امام المواطنين منذ مساء امس الاول لتمكين المستوطنين من اقتحامه، بذريعة الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

هذا واغلقت قوات الاحتلال العديد من الطرق فيما اقام المستوطنون خياما في عدة مناطق بمدينة الخليل، التي شهدت الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مواقع، اصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، كما واصيب شاب واحد على الاقل برصاص الجيش.