دعوة للتصدي لمسيرة مستوطنين في برقة شمال نابلس

وطن: دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة فتح، والقوى والفعاليات الوطنية وفعاليات ومؤسسات قرية برقة، ولجان المقاومة الشعبية للمشاركة في التصدي لمسيرة المستوطنين الحاشدة، التي اعلن المستوطنون تنظيمها باتجاه بؤرة حومش المخلاة المقامة على أراضي برقة والقرى المجاورة، ظهر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للدعوة فسيكون التجمع للمواطنين، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء في قرية برقة.

واغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية مداخل قرية برقة، كما وكانت اغلقت امس بالسواتر الترابية مدخل منطقة المسعودية التاريخية في برقة.

جدير بالذكر ان المستوطنين كانوا نظموا بحماية جيش الاحتلال عدة مسيرات مماثلة خلال الشهور الماضية باتجاه بؤرة حومش، تخللتها اعتداءات واسعة على ممتلكات المواطنين ومنازلهم في قرية برقة والقرى المجاورة.