10 الاف مستوطن يستعدون لاقتحام بؤرة "حومش" بحماية جيش الاحتلال اليوم

وطن: قالت صحيفة هآرتس العبرية ان المستوطنين ينوون تنظيم مسيرة كبيرة، اليوم الثلاثاء، لاقتحام "مستوطنة حومش" المخلاة شمال الضفة الغربية.

وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع وصول نحو عشرة آلاف مستوطن إلى المسيرة التي ستنطلق من مستوطنة "شافي شومرون".

وأعلنت المدرسة الدينية في حومش، التي تنظم المسيرة، أن 50 حافلة ستصل لنقل المشاركين في المسيرة، وأنه في النهاية سيكون هناك حدث في البؤرة الاستيطانية يتضمن أنشطة للأطفال، وستقوم القوات بتوفير الحماية للمستوطنين بالقرب من القرى الفلسطينية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يحضر العديد من أعضاء الكنيست اليمينيين، بمن فيهم رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموطريتش.