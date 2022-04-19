تشييع جثمان الشهيدة الطالبة حنان خضور في بلدة فقوعة فجرا

وطن: شيعت الاف المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة الطالبة حنان محمود خضور (18 عاما)، في قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في جنين، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، قبل ان ينقل الجثمان بمسيرة مركبات إلى مسقط رأس الشهيدة في قرية فقوعة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيدة خضور، ملفوفا بالعلم الفلسطيني، وجابوا شوارع فقوعة، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق ابناء شعبنا، خاصة في محافظة جنين.

وألقت عائلة الشهيدة خضور نظرة الوداع الاخيرة على جثمانها الطاهر، قبل أن تنقل إلى المسجد للصلاة عليها ومواراتها الثرى في مقبرة القرية.

وكانت الفتاة خضور وهي طالبة في الثانوية العامة أصيبت برصاصة في البطن، وهي داخل مركبة أثناء توجهها لمدرسة الخنساء في جنين، في التاسع من شهر نيسان الجاري، ونقلت إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، لتلقي العلاج، وأعلنت وزارة الصحة عن استشهادها الليلة الماضية متأثرة بجروحها.