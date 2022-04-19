فيديو | طائرات الاحتلال تشن عدوانا على جنوب قطاع غزة

وطن: قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال أطلقت نحو ستة صواريخ على موقع "القادسية" غرب خانيونس، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

وأضافت بأن المقاومة أطلقت مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام أن "دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 01:35 من فجر اليوم للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن القصف الإسرائيلي لبعض المواقع الفارغة، "محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وأكد استمرار المواجهة التي هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع الاحتلال الغاصب على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل.

ووجه التحية إلى رجال المقاومة الذين تصدوا للطيران الحربي بالمضادات الأرضية ، كامتداد لحالة الاشتباك مع الاحتلال في كل ساحات الفعل النضالي ثأراً للعدوان على القدس والمقدسات.