نقابة المهندسين تؤكد أهمية الوقوف إلى جانب الأسيرات والأسرى الأبطال الذين ضحّوا بحريتهم في سبيل الأرض والوطن

وطن: كدت نقابة المهندسين على أهمية الوقوف إلى جانب الأسيرات والأسرى الأبطال الذين ضحّوا بحريتهم في سبيل الأرض والوطن وسطّروا أسمى معاني البطولة والتضحية، نستنكر إجراءات الاحتلال وممارساته الإجرامية البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية ونطالب مهندسينا ومهندساتنا بالانخراط في الفعاليات التضامنية مع الأسرى في كافة المحافظات

وعبرت النقابة في بيان وصل "لوطن" نسخة منه ان ذكرى يوم الاسير الفلسطيني في هذا العام ياتي في ظل تسارع الأحداث والمتغيرات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، وفي ظل هجمة غير مسبوقة من السجان ضد الأسيرات والأسرى خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي سطره أسرى نفق الحرية بانتزاع حريتهم من قضبان المستعمر الغاصب، حيث يُمارس ضدهم العديد من الممارسات القمعية والتنكيلية الهادفة إلى كسر عزيمتهم من خلال العزل الانفرادي والتعذيب واقتحام الأقسام وغيرها الكثير، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد في ظل وجود العديد من الحالات المرضية المستعصية..

ووجهت النقابة التحية للأسيرات والأسرى البواسل في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذي بلغ عددهم 4500 أسير/ة في سجون الاحتلال داعية الى التمسك بحقوقهم وقضيتهم لنيل الحرية.

واوضحت النقابة بان المهندسين والمهندسات هم جزء من هذا المجتمع العصيّ على الكسر، وحيث أنهم منخرطون بالنضال الوطني، فقد نالهم ما نال غيرهم فمنهم الشهداء ومنهم الأسرى والجرحى حيث بلغ عدد المهندسين الأسرى في سجون الاحتلال حالياً 23 مهندس، حيث تتراوح محكوميتاهم من عدة أشهر إلى عدة مؤبدات

وقد نشرت النقابة في بيانها اسماء المهندسين المعتقلين في سجون الاحتلال كلا حسب منطقته كالاتي

الخليل:

المهندس محمود حماد شريتح

المهندس إسماعيل عواودة

المهندس علاء عاصم الجعبري

المهندس فادي جهاد محمد عمرو

نابلس:

المهندس محمد أمجد السايح

المهندس كرم رزق المصري

المهندس عادل سعادة صباح

المهندس علاء الاعرج

المهندس عبد الحكيم مأمون شاهين

المهندس عمر خضر شخير

المهندس حمدي دويكات

رام الله:

المهندس سلامة محمد عبد الرحمن قطاوي

المهندس محمد جميل حسن كفاية

المهندس نجيب احمد نجيب مفارجة

المهندس محمد فؤاد نعمان بركات

المهندس احمد جمعة محمود سجديه

المهندس تقي الدين ابارهيم موسى زهران

جنين:

المهندس بهاء نعمان محمد جرادات

المهندس بهاء إبراهيم أبو الهيجا

طولكرم:

المهندس عباس السيد

غزة:

المهندس محمد الحلبي

المهندس ضرار أبو سيسي

المهندس فاروق مرتجى