الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد

وطن: تسلم الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2021.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان.

وأطلع رضوان الرئيس على أبرز ما جاء في التقرير السنوي للهيئة، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، والخطط الموضوعة لتعزيز التدابير الوقائية التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية في الأداء العام، وجهود الهيئة في ملاحقة مرتكبي شبهات الفساد.

من جانبه، أثنى الرئيس على الجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد لتعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني، ومحاربة آفة الفساد.

وأشار إلى أن بناء مؤسسات الدولة على أساس النزاهة والشفافية من شأنه أن يؤدي إلى تطوير أداء القطاع العام، بما يضمن تقديم الخدمات المثلى للمواطنين.