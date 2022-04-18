"ناطوري كارتا" تدين اقتحام الأقصى

وطن: ادانت منظمة نشطاء اليهودية الدولية ناطوري كارتا، اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

ووصفت منظمة ناطوري كارتا، مقتحمي الأقصى بالأشرار، وقالت في بيان: "هؤلاء الأشخاص الأشرار يخالفون أوامر الرب، وممنوع على اليهودي أن يطأ ارض الأقصى المقدسة، فاليهودي الحقيقي لا يتحدى المسلمين ولا يستفز مشاعرهم..".

وأضافت "نحن معشر اليهود ضد الصهاينة، نناضل مع إخوتنا الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني حتى انهاء الدولة الصهيونية وتحرير الأراضي من الغاضبين بإذن الله".