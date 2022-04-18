الاحتلال يغلق باب الزاوية وشارع بئر السبع لتأمين اقتحام المسجد الإبراهيمي

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع، لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي وسط الخليل.

وأفادت مصادر محلية بانتشار مكثف لقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الإبراهيمي ومناطق أثرية أخرى في البلدة القديمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في المنطقة بإغلاق متاجرهم، واعتدت على الصحفيين أثناء تغطيتهم لاقتحام المستوطنين.

وبيّنت أن قوات الاحتلال حولت ساحة المدرسة الإبراهيمية في منطقة السهلة بالبلدة القديمة إلى موقف لمركبات المستوطنين، ضمن تحضيراتها واستعداداتها لاحتفالات المستوطنين في باحات المسجد الإبراهيمي.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مساء أمس الأحد، أبواب المسجد الإبراهيمي أمام المصلين لغاية يومين، لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

ودعا نشطاء إلى النفير نصرة للمسجد الإبراهيمي، والتصدي لحفل غنائي دعت له جماعات استيطانية مساء اليوم.

المصدر: (صفا)