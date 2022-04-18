التربية والتعليم تسلّم المعلمين المضربين كتباً رسمية بخصم ايام الاضراب من رواتبهم

وطن: افاد معلمون ومعلمات من الذين اضربوا عن العمل يوم الاحد الماضي، ضمن احتجاج لتحصيل بعض المطالب، ان وزارة التربية والتعليم سلمت من شاركوا بالاضراب كتبا رسمية تقضي بخصم يوم عمل عن اليوم الذي اضربوا فيه.

وقالت معلمة تواصلت معها "وطن" للأنباء، بان وزارة التربية سلمتها ومجموعة من المعلمات كتبا بهذا الخصوص، بعد مطالبة ادارة المدرسة (حيث تعمل) بتقديم كشف باسماء المعلمين الذين اضربوا .

واشارت الى ان معظم معلمات المدرسة التي تعمل فيها شاركن بالاضراب، مؤكدة الاستمرار بهذه الاحتجاجات حتى تحقيق مطالب المعلمين.

وكان معلمون ومعلمات من العديد من المدارس باشروا قبل نحو اسبوعين تحركات احتجاجية، وما زالوا مستمرين فيها.