استطلاع لوطن: 74 % يعتقدون ان إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ليس لها أثر ملموس 

رام الله وطن: اظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية ان غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ليس لها أثر ملموس.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول رأي الجمهور بـ "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية"؟"

وقال 74 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن ان الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ليس لها أثر ذات ملموس، بينما رأى 13 بالمئة ان تلك الاجراءات مؤقتة ومحدودة الأثر، في حين رأى 8 بالمئة ان تلك الاجراءات كافية ومجدية، وقال 5 بالمئة انهم لا يعرفون.