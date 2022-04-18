سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي لمدة يومين

وطن: قررت سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين لمدة يومين بدءا من اليوم الاثنين، بسبب الأعياد اليهودية.

وتقرر منع المصلين من الدخول للمسجد الإبراهيمي على أن يستأنف ذلك يوم الأربعاء المقبل.

واستنكر غسان الرجبي، مدير المسجد الإبراهيمي، " استمرار قيام سلطات الاحتلال ببسط سيطرتها على المسجد الإسلامي بقوة السلاح والتحكم فيه، واغتصاب جزء كبير منه ومنحه للمستوطنين".

وشهد المسجد الأقصى يومي الجمعة والأحد وصباح اليوم الاثنين مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال والمصليين الفلسطينيين، وسط إدانات عربية للاعتداءات المتواصلة من قبل السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان.