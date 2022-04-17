نقابة التمريض تعلن الإضراب الشامل يوم الاثنين باستثناءات محدودة

وطن: أعلنت نقابة التمريض والقبالة خطواتها النقابية، مساء الأحد، ردا على عدم تلبية الحكومة لمطالبها النقابية، المتعلقة بالعلاوات.

وقالت في بيان لها، مساء الاثنين، إن يوم الاثنين، سيكون إضراب شامل للتمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي المستشفيات، ويكون الدوام لجميع التمريض بمن فيهم موظفي العقود بنسبة 30% من الكادر واشغال الاقسام 50% من الاسرة فقط، وإلغاء جميع العمليات المبرمجة، والتوقف عن اثبات الدوام بالبصمة.

كما سيشمل الإضراب، اقسام الطوارئ، حيث ستتعامل فقط مع الحالات الطارئة، واضراب شامل في العيادات الخارجية مع عدم التوجه، وكذلك التمريض في مبنى الوزارة والمستودعات اضراب شامل مع عدم التوجه.

وأضافت أن الإضراب الشامل يشمل أيضا التمريض للعاملين في الوزارات الأخرى، مع عدم مشاركة الممرض في اي نشاط او مهمة او تكليف من وزارة الصحة، وأيضا اضراب شامل للتمريض في مراكز التعليم المستمر، والمشرفين ورؤساء الاقسام في المستشفيات.

وسيتم اخلاء تمريض الطوارئ من الساعة 10-1 ويستثنى من ذلك وحدات الانعاش وغسيل الكلى وأقسام مرضى السرطان وأمراض الدم واقسام علاج كورونا والثلاسيميا والولادة والحضانة والحروق.

وحذرت النقابة من المساس بحقوق الممرضين جراء إضرابهم.

فيما يلي نص البيان: