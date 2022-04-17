الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزل الشهيد حمارشة منفذ عملية "بني براك"

وطن: أصدر جيش الاحتلال، الأحد، أمرا بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في بني براك، الشهر الماضي، الشهيد ضياء حمارشة، في بلدة يعبد التي تقع جنوب مدينة جنين.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، يهودا فوكس، وقع اليوم (الأحد)، على أمر بمصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه ضياء حمارشة".

وذكر البيان أنه "تم تسليم الأمر" إلى عائلة الشهيد حمارشة. وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن القرار صدر بعد أن "تم رفض" طلب استئناف عائلة حمارشة على قرار الهدم.

ونفذ الشهيد حمارشة عملية إطلاق نار في مستوطنة بني براك، قرب تل أبيب، في 29 آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين بينهم شرطي، واستشهد حمارشة خلالها إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وترفض سلطات الاحتلال، وقف سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها حيال عائلات منفذي العمليات ضد قواتها أو المستوطنين، رغم الانتقادات العديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

وتستند حكومة الاحتلال، في تنفيذ قرارات هدم منازل منفذي العمليات، إلى قانون الطوارئ الصادر إبان الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1945.

(عرب 48)