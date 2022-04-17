إصابة مستوطن بعد رشقه بالحجارة في مدينة الناصرة

وطن: أصيب مستوطن بجروح طفيفة، مساء اليوم الأحد، في الناصرة، عقب رشقه بالحجارة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكر موقع (0404) العبري، أن سائق حافلة أصيب بشظايا زجاج الحافلة جراء رشق فلسطينيين حافلته بالحجارة في الناصرة.

وشهدت الناصرة، مساء أمس، عمليات قمع من قبل قوات الاحتلال لمتظاهرين منددين بجرائم وعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى ومدينة جنين.

واعتقلت شرطة الاحتلال 9 متظاهرين غالبيتهم من الناشطات وصحفية، قبل أن تفرج عنهم اليوم بكفالة وشروط.