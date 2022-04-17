الناطق باسم الرئاسة: لا نعول على الإدارة الأمريكية لأنه لا يهمها إلا أمن "إسرائيل"

وطن: قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: لا نعول على الإدارة الأمريكية وواشنطن لا يهمها إلا أمن "إسرائيل"

وأضاف أبو ردينة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أن "اجتماع القيادة لم يلغى وقائم على مستويات قيادية متعددة في فتح والفصائل الفلسطينية، وكلف الكثير من الزملاء واعضاء من القيادة في التنفيذية والمركزية للقيام بأوسع مدى من الاتصالات لتطويق الموقف وايجاد صيغة فلسطينية مدعومة عربيا".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، حملت الرئاسة حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة، عن التصعيد في المسجد الأقصى.

واتهم أبو ردينة حكومة الاحتلال بمحاولة تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب "الشعب الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه، والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأكد أبو ردينة أن "شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".