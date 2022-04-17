فيديو | مظاهرة في حيفا إسناداً للقدس وجنين

وطن: نُظمت مظاهرة، مساء الأحد، في ساحة الأسير في مدينة حيفا، إسنادا ونصرةً للقدس والمسجد الأقصى، وضد اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وهتف المشاركون للقدس والمسجد الأقصى ومنطقة باب العامود، وضد اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد.

ورفع المشاركون اللافتات، وكُتبت على بعضها شعارات من قبيل: "لا مشروع وطني دون تحرر"، و"لا عدالة لديكم"، و"دولة فصل عنصري"، و"نثور من أجل الحرية".

ومن بين هتافات المعتصمين "من حيفا لجنين شعب واحد ما بلين، ما بنهاب ما بنهاب اسرئيل ام الإرهاب، تحيتنا العالية للأمعاء الخاوية، تحيتنا بحرارة لأطفال الحجارة، علي صوتك علي الموت ولا المذلة".

وشهدت ساحة الأسير، توترا، بسبب تنظيم تظاهرة استفزازية لنشطاء اليمين المتطرف، مقابل التظاهرة التي نظمتها المجموعات الشبابية في المدينة وتواجدت في المكان قوات مدججة من الشرطة، والوحدات الخاصة.

يشار إلى أن مدن وبلدات فلسطين التاريخية تشهد مسيرات واعتصامات دعما وإسنادا للمرابطين في المسجد الأقصى والمقاومين في جنين، في ظل ما تتعرض له مدينتي القدس وجنين لعدوان همجي.