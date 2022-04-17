روسيا تستدعي سفير دولة الاحتلال في موسكو

وطن: استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير دولة الاحتلال في موسكو، إثر تصريحات صدرت عن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد ندد مرارا بالعملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، كما اتهم لابيد القوات الروسية "بتنفيذ جرائم حرب ضد المدنيين"، وهي المزاعم ذاتها التي ترددها العديد من الدول الغربية.

ويوم الجمعة، وصفت الخارجية الروسية في بيان لها الكلام الذي جاء على لسان لابيد في السابع من أبريل بأنه "هجوم كلامي جديد معاد لروسيا في سياق دعم دولته لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

وأعربت الخارجية الروسية عن "أسفها ورفضها" لتصريحات لابيد، مشددة على أن كلامه هذا يمثل "محاولة شبه مكشوفة لاستغلال الوضع حول أوكرانيا بغية صرف انتباه المجتمع الدولي عن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي يعد من أقدم النزاعات التي لم تتم تسويتها".

(روسيا اليوم+عرب 48)