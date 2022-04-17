الإفراج عن جميع معتقلي الناصرة بشروط وكفالة

وطن: أفرجت محكمة الاحتلال في الناصرة اليوم، الأحد، عن جميع معتقلي الناصرة، بعد اعتقالهم في المدينة، الليلة الماضية، خلال وقفة احتجاجية تنديدا بعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى.

وفرضت المحكمة الحبس المنزلي على الناشط منهل حايك ليوم واحد، وعلى الناشط راوي عون الله حتى الأربعاء المقبل.

كما قضت على النشاطيْن، بدفع كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل، وعدم مشاركتهم بمظاهرات.

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من إفراج المحكمة ذاتها، عن 3 شابات بعد اعتقالهن في المدينة، الليلة الماضية، لمشاركتهن في الوقفة ذاتها.

وجاء في التفاصيل، أن المحكمة أطلقت سراح رجاء نجار وهناء ضاهر ونجاة حمودة وأحالتهن إلى الحبس المنزلي لمدة 48 ساعة.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت 12 شخصا خلال قمعها وقفة تنديدا بالعدوان على الأقصى بينهم: منهل حايك، هناء ضاهر، رجاء نجار، ماريا زريق، فرح زريق، راوي عون الله، نجاة حمودة ومرح أمارة.

وعُلم أنه بعد انتصاف الليل أطلقت الشرطة سراح الناشطات مرح أمارة وماريا وفرح زريق بعد التحقيق معهن، فيما أحالت الآخرين إلى المحكمة.

(عرب 48)