حماس تدعو لاستمرار الزحف والاحتشاد والرباط بالأقصى

وطن: دعت حركة حماس إلى استمرار الزّحف والاحتشاد والرّباط في الأقصى المبارك، وكسر كلّ حواجز الاحتلال وعراقيله، والتصدّي لإجرامه وإرهاب مستوطنيه، حتى إفشال كامل مخططاته التهويدية الخبيثة.

وجهت الحركة التحية للمرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنها تشد على أياديهم الطاهرة حتى إفشال كامل مخططات الاحتلال الخبيثة في القدس.

وقال عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحماس هارون نصر الدين إننا "نتقدم بتحيَّة الفخر والاعتزاز، بأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، المرابطين والمعتكفين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهم يسيّجون الأقصى بمهجهم وأرواحهم، ويذودون عن طهره بكلّ ما أوتوا من عزيمة وثبات، ويضعون بصمتهم في هذه الأيام المباركة، بكلّ استبسال وتضحيَّة، نيابة عن الأمّة الإسلامية في الدّفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك".

واكد أن تصعيد الاحتلال لمساعيه لتدنيس الأقصى والسيطرة عليه، والدفع بالمستوطنين مصحوبين بقوات إرهابية لفرض الاقتحامات ومحاولات التقسيم، لن تفلح في تغيير معالم التاريخ وفرض أمر واقع في القدس والأقصى.

وشدد نصر الدين على أنه في الوقت نفسه، لن تكسر إرادتنا وعزيمتنا في رد العدوان وحماية الأرض والمقدسات.