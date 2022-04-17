حزب الشعب يدعو للتحرك على جميع المستويات لحماية الأسرى ومن أجل الإفراج عنهم

وطن: في 17 ابريل من كل عام يحل علينا اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، حيث يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني أكثر من 4500 أسيراَ وأسيرة، منهم 32 أسيرة و160 طفلاَ و600 أسير مريضاَ، منهم 20 مصاب بمرض السرطان. وقد بلغ عدد شهداء الحركة الاسيرة 227 شهيدا ارتقوا اما بالقتل المباشر او الاهمال الطبي العمد.

كما وتواصل دولة الاحتلال احتجازهم في ظروف صعبة منافية لكل المواثيق والقوانين الدولية دون أي تدخل دولي. إن الاحتلال يريد من هذه الاعتقالات ومنذ احتلاله للأرض الفلسطينية كسر ارادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، إلا ان السجون والمعتقلات تحولت الى مدارس كفاحية تخرج منها آلاف المناضلين.

إن الاحتلال وفي مخالفة لحقوق الطفل يواصل اعتقال 160 طفلا في ظروف اعتقالية صعبة وغير انسانية، واكبر مثال على ذلك الأسير الطفل احمد مناصرة والذي اعتقل عام 2015 هو في سن 13 عام نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي يعاني من أمراض نفسية صعبة. كما ان دولة الاحتلال تواصل العمل بالاعتقال الاداري الذي ورثته عن الانتداب البريطاني وفق قانون الطوارئ حيث تعتقل ما يزيد على 530 أسير وأسيرة.

وتواصل دولة الاحتلال أساليبها العنصرية من أجل كسر صمود أسرانا وأسيراتنا عبر ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد حيث بلغ عدد الأسرى المرضى 600 أسير بينهم 20 أسيراَ مصاب بمرض السرطان، مما يهدد حياة هؤلاء الاسرى بالموت كما يجري مع الأسير ناصر ابو حميد الذي يتعرض لإهمال طبي. كما يجري احتجاز 32 أسيرة فلسطينية في ظروف صعبة.

إن كل ذلك يستدعي التدخل الدولي والرسمي والشعبي للضغط على دولة الاحتلال من أجل حماية حياة الأسرى واعتبارهم أسرى حرب ناضلوا من أجل الحرية ودحر الاحتلال عن الارض الفلسطينية وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

ودعا الحزب إلى مواصلة النضال وكل الجهود وعلى كل المستويات من أجل الإفراج الفوري عنهم.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتدخل الفوري من أجل إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسيراتنا وأسرانا وتجريم هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى محاكم الجنايات الدولية، وتأمين الحماية لهم باعتبارهم أسرى حرب.

وطالب منظمة الصحة العالمية ارسال لجنة تقصي حقائق حول الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى ومقاطعة الأطباء الإسرائيليين الذين يتعمدون عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد على ضرورة بذل القيادة الفلسطينية جهد دبلوماسي كبير من أجل فضح ممارسات دولة الاحتلال بحق الاسرى الابطال ودعوة دول العالم للضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عن سياساتها القمعية.

ودعا جماهير شعبنا البطل إلى المشاركة الفاعلة في كل الانشطة والفعاليات لنصرة أسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد جرائم الاحتلال بحق شعبنا البطل.