لجان العمل الصحي: الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة من الاهمال الطبي لنحو 600 أسير مريض في سجونه

وطن: قال اتحاد لجان العمل الصحي في بيان لها بمناسبة السابع عشر من نيسان، يوم الأسير الفلسطيني، بأن الاسرى كانوا خلال العامين الماضيين فريسة للاحتلال وقمعه الذي تمارسه إدارات السجون من جهة وفريسة لفايروس كورونا من جهة أخرى، وان ادارات السجون تمارس بالتواطؤ مع اطباء اسرائيليين سياسة ممنهجة من الاهمال الطبي للاسرى المرضى البالغ عددهم حوالي 600 اسير مريض، مشيرة الى ان 72 اسيرا استشهدوا منذ عام 1967 جراء الاهمال الطبي لحالاتهم.

واوضح اتحاد لجان العمل الصحي في بيان ان الإحصاءات إلى وجود 4450 إسير في سجون الاحتلال منهم 32 أسيرة، من بينهن المديرة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة المعتقلة منذ العام الماضي، والتي تعاني من عدة أمراض وسبق ان أصيبت بفايروس كورونا مع أسيرات أخريات داخل سجن الدامون.

واضافت، من الحالات الصعبة للأسيرات، حالة الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق شديدة وبتر في بعض أصابعها دون تقديم العلاجات والجراحات اللازمة منذ إعتقالها. كما تحتجز إسرائيل في سجونها 160 طفلاً و 430 معتقلاً إدارياً يخوضون معركة مقاطعة للمحاكم العسكرية تحت شعار قرارنا حرية.

واشار الى ان إدرات السجون، وبالتواطؤ مع أطباء إسرائيليين تمارس سياسة ممنهجة في الإهمال الطبي بحق 600 أسير مريض، منهم 200 أسير يعانون أمراضاً مزمنة و22 من مرضى السرطان أكثرها صعوبة حالة الأسير ناصر أبو حميد، كما يوجد في عيادة سجن الرملة 6 أسرى دون أن تلقى المطالبات المحلية والدولية طريقها للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عنهم لتلقي العلاجات اللازمة.

ومنذ العام 1967 إرتقى 227 أسيراً شهداء من بينهم 72 شهيداً جراء الإهمال الطبي المتعمد، والباقي إما تحت التعذيب أو نتيجة لإطلاق النار عليهم، إلى جانب إحتجاز 8 جثامين لأسرى شهداء أقدمهم الأسير أنيس دولة منذ العام 1980.

وطالب اتحاد لجان العمل الصحي في بيانه المؤسسات الصحية العالمية بمقاطعة القطاع الصحي الإسرائيلي المتحالف والعامل مع السجانين وإدرات السجون في قمع الأسرى، مشيرا الى دراسة لنقابة الأطباء الإسرائيلية بينت أن 96% من الأسرى المرضى تم تقديم علاجات لهم والقيود في معاصمهم وأرجلهم.

واستنكر اتحاد لجان العمل الصحي استمرار اعتقال مديرته العامة الأسيرة شذى عودة، وعدد من موظفي لجان العمل الصحي "الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال في سجونها بعد الهجمة التي تعرضت لها من قبل جيش الاحتلال، والتي طالت كذلك إغلاق مقر إدارتها العامة لمدة ستة شهور بقرار عسكري، وإقتحامه والعبث بمحتوياته ومصادرة بعضها ما يدلل على أن الاستهداف الإسرائيلي يطال كافة شرائح ومؤسسات الشعب الفلسطيني الخدماتية الأهلية والرسمية والخاصة".

وحذر من مخاطر ترك الأسرى ولا سيما المرضى منهم فريسة لانتهاكات جسيمة تمارسها إدارات السجون بحقهم بصورة تهدد حياتهم داخل السجون وبعد التحرر منها، واستنكر الهجمات المبرمجة على غرف الأسرى والتنكيل بهم ومحاولة سحب الانجازات التي حققوها من خلال نضالاتهم وإضراباتهم المفتوحة عن الطعام.

