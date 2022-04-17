"المبادرة الوطنية": اقتحامات الاحتلال والمستوطنين تهدد بانفجار شامل

وطن: أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن إعادة اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم و السماح للمستوطنين بالدخول إلى ساحاته تهدد بانفجار شامل.

وقالت المبادرة في بيان وصل وطن، إن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين و تمنعهم من الدخول للمسجد الأقصى، و أوقعت سبعة عشر جريحا، وحاصرت المصلين في المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة.

وقالت المبادرة إن الفلسطينيين يدافعون بأجسادهم عن المسجد الأقصى و لن يسمحوا مهما كان الثمن بفرض التقسيم الزماني و المكاني للمسجد الأقصى.

وطالبت المبادرة الوطنية العالم بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وفرض العقوبات على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلي.