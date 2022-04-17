د. مصطفى البرغوثي يزور مخيم جنين و يؤدي واجب العزاء في الشهداء

وطن: زار د.مصطفى البرغوثي على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وتجمع المبادرة الشباب اليوم مخيم جنين، في الذكرى العشرين لاجتياح المخيم وارتكاب مجزرة فيه، وأدى واجب العزاء بشهداء المخيم الباسل الذين ارتقوا ، والتقى باللجنة الشعبية للمخيم، كما زار مقبرة الشهداء وتلى الفاتحة على أرواحهم والتقى بعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم ومن ضمنهم أطفال.

وأكد وفد المبادرة الوطنية أن "الشعب الفلسطيني لم ولن يسمح بعزل جنين ومخيم جنين" واشار الى ضرورة مواجهة وفضح حملات القمع و التنكيل التي يمارسها الاحتلال و تصعيد الحملة الجارية للإفراج عن جثامين الشهداء.

وزار الوفد بيوت عزاء شهداء كفر دان و مسلية و أدى واجب العزاء في شهداء الوطن شأس كببجي و شوكت عابد و مصطفى أبو الرب، وعبر عن التضامن مع عائلاتهم، مؤكدا أن تضحياتهم وتضحيات الأسرى البواسل لن تذهب هدرا بل تساهم في وصول الشعب الفلسطيني إلى الحرية و إنهاء الاحتلال ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي