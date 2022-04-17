حملة المقاطعة تنجح بمنع مهرجان اسرائيلي في فندق بمصر وتطلق حملة ضغط لمنع نقله لمنتجع آخر

وطن: أعلنت حملة مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي "BDS" في مصر، أنها نجحت بالضغط على فندق "توليب" ودفعته للتراجع عن استضافة مهرجان موسيقي صهيوني (Nabia festival).

وقالت حملة مقاطعة الاحتلال في بيان " اننا وإذ نرحّب بإصغاء الفندق لصوت الجماهير المصرية بإلغائه النشاط التطبيعي الصارخ الذي أهان شعبنا، ندعوه لعدم قبول هذه الأنشطة التطبيعية مستقبلاً."

واضافت "نتوجّه بالتحية لكل من شارك وساهم معنا في الضغط، ولكل من يؤمن بالمقاطعة ويسعى لمقاومة التطبيع، و نجدّد النداء لجميع الفنادق والأماكن المستضيفة للمهرجان /الإسرائيلي/ في نوبيع لسحب استضافتها وطرد المستعمِرين الصهاينة من أرضنا".



واوضحت ان "‎المهمة لم تنته بعد، فالشركة الاسرائيلية المنظمة (للمهرجان) تُجهز للحفل في مكان آخر في سيناء".

ودعت حملة المقاطعة الى المشاركة عند العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في "عاصفة تغريد على تويتر باستخدام هاشتاج #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية ، وذلك للضغط على الفنادق المتواطئة غير المكترثة بدماء شهدائنا".

وقالت : "شاركونا في الضغط على منتجعي نويبع، ومنتجع ( Time Coral) حتى إلغاء هذه المهرجانات المشينة التي تقام علي أرض سيناء المصرية".