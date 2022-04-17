الاحتلال يعتقل 12 شابا من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية؛ 12 شابًا من مناطق مختلفة من مدينة القدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية مستشفى المقاصد في بلدة الطور، واعتقلت الشابين عمر شويكي وهيثم الجعبري.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مقدسيين من منطقة باب العامود، عرف من بينهم الفتى علي قنيبي وهو من حي الشيخ جراح.

وأكد مركز معلومات وادي الحلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة شعفاط شمال العاصمة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من المسجد الأقصى بعد الاعتداء على اثنين منهم بالضرب المبرح عند باب السلسلة، ولم تعرف هويتهم.

كما اعتقلت الشاب محمود جميل غيث من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى.