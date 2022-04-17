قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال تحاول إفراغ المسجد الاقصى من المرابطين والمرابطات تمهيدا لاقتحام المستوطنين، لافتا ان اكثر من 500 جنديا اقتحموا المسجد وانتشروا في باحاته.

ولفت ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت نحو المرابطين والمرابطات في الاقصى، في محاولة لطردهم.

وافاد الهلال الاحمر في القدس ان الطواقم الطبية تعاملت مع 9 اصابات جراء المواجهات الدائرة بمنطقة باب الاسباط احد ابواب المسجد الاقصى، حيث جرى نقل 3 منها للمستشفى، وان قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول للمسجد الاقصى.

ومن المتوقع ان يشهد اليوم الأحد اقتحامات متتالية للمستوطنين للمسجد الاقصى، في ظل تحذيرات ودعوات فلسطينية للاحتشاد والاعتكاف لمنعها والتصدي لها.