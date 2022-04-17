مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي يقيم أمسية وسحور رمضاني

وطن: أقام مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي ليلة يوم أمس الجمعة أمسية وسحور رمضاني في مطعم بيبلوس سور مير، بحضور أعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين وعائلاتهم، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل ان يعيده على الأمتين العربية والاسلامية بكل خير وبركة.

ورحب المهندس جمال أبو بكر، رئيس المجلس بالحضور وأكد على أهمية هذه الفعالية التي تشكل فرصة لالتقاء أبناء الجالية في أجواء من الألفة والمودة، وتوجه المهندس جمال للإمارات بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين الفلسطيني والإماراتي بالخير، واليمن، والبركات.

وتضمنت الأمسية كلمة لمحمد الطاهر، مدير المكتب التمثيلي لبنك فلسطين في دبي، الراعي الرسمي للفعالية، حيث توجه بالدعوة لرجال الأعمال الفلسطيني للاستثمار في فلسطين التي تشكل بيئة استثمارية مربحة ومثمرة وواعدة. كما شهدت الأمسية فقرة للمسابقات تضمنت معلومات عن فلسطين وتاريخها وتم تقديم الجوائز للفائزين.