الاحتلال يمدد اعتقال فتاة من حيفا بزعم ضلوعها بطعن مستوطن

وطن: مددت محكمة الاحتلال في حيفا مساء اليوم، السبت، اعتقال فتاة فلسطينية (15 عاما) من سكان المدينة، بزعم ضلوعها في طعن مستوطن.

وجاء في بيان لشرطة الاحتلال، أن "المحكمة مددت اعتقال الفتاة بشبهة محاولة القتل على خلفية قومية لغاية يوم 21 نيسان/أبريل".

وتعود حيثيات الحادثة إلى أمس، الجمعة، حينما تعرض مستوطن (47 عاما) للطعن في حيفا، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها بين متوسطة وطفيفة.

وادعت الشرطة آنذاك، أن عملية الطعن وقعت في حديقة "هزخرون" في حيفا، وجرى اقتياد الفتاة القاصر إلى محطة للشرطة من أجل التحقيق معها؛ فيما زعمت لاحقا أن عملية الطعن، على ما يبدو، على ما تسمى "خلفية قومية".

(عرب 48)