"يديعوت": عدد معتقلي الأقصى أمس الأعلى على الإطلاق منذ الـ67

وطن: قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية مساء اليوم السبت إن عدد المعتقلين في المسجد الأقصى المبارك غير مسبوق منذ احتلاله في العام 1967.

وذكرت الصحيفة أن شرطة الاحتلال اعتقلت 470 فلسطينيًا من داخل باحات المسجد الأقصى، إذ جرى الإفراج عن غالبيتهم وبقي 130 قيد الاعتقال.

وأشارت إلى أن بعضهم سيعرض يوم غد الأحد على المحكمة للمطالبة بتمديد اعتقاله، إذ تنسب لبعضهم تهم الدخول للقدس دون تصريح وإلقاء الحجارة تجاه عناصر شرطة الاحتلال وتعريض حياة المستوطنين بحائط البراق للخطر.

(صفا)