الناصرة: الاحتلال يقمع اعتصاما مساندا للأقصى ويعتقل عددا من المشاركين فيه

وطن: قمعت قوات الاحتلال مواطنين اعتصموا في ساحة العين بمدينة الناصرة، مساء اليوم السبت، نصرة للأقصى وتنديدا بالعدوان عليه.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الاعتصام واعتقلت 9 منهم على الأقل بينهم صحفية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات معززة من شرطة الاحتلال انتشرت في مكان الاعتصام الذي دعا إليه الحراك النصراوي الفلسطيني ونشطاء مستقلون، بنية قمع المتظاهرين ومنع وصولهم إلى المكان، مما أدى لنشوب مواجهات وقمع المتظاهرين.