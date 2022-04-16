الاحتلال يقرر عدم تمديد الإغلاق على الضفة

وطن: قرر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس عدم تمديد فرض الإغلاق على الضفة الغربية.

وذكر موقع "0404" العبري أنه تم الليلة (السبت) إجراء تقييم هاتفي للوضع، تم خلاله عرض خطة لاستمرار انتشار الجيش في مختلف الأماكن والمراكز في الضفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لدى الإسرائيليين (الجمعة والسبت)، وفق ما كان مخطط له.

وأضاف: قرر غانتس بناء على توصية من "الأجهزة الأمنية" الإسرائيلية، عدم فرض إغلاق على الضفة، واستمرار تقييم الوضع لاحقًا وفقًا للتطورات.

وكان جيش الاحتلال قرر فرض إغلاق على الضفة الغربية يومي الجمعة والسبت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تزامنت مع عيد "الفصح" اليهودي.