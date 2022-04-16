لجنة التحقيقات الروسية تعتزم استجواب بريطاني كان يقاتل في أوكرانيا

وطن: أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها تعتزم استجواب مواطن بريطاني احتجزته القوات الروسية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، كان يخوض القتال في صفوف قوات حكومة كييف.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان صدر عن المكتب الإعلامي للجنة التحقيقات اليوم السبت: "سيستجوب المحققون المواطن البريطاني المحتجز في ماريوبول".

ويأتي ذلك على خلفية تداول فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي للبريطاني المحتجز، وهو يؤكد أنه يدعى شون بيتر وخاض القتال في ماريوبول على مدى ستة أسابيع في صفوف لواء مشاة البحرية الـ36 للجيش الأوكراني ويتواجد حاليا في جمهورية دونيتسك الشعبية

يشار ان هذه المرة الثانية التي تقوم فيها القوات الروسية بالقبض على مواطن بيريطاني يقاتل في اوكرانيا ضد الاتحاد الروسي

المصدر : روسيا اليوم