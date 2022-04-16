موسكو تحظر دخول رئيس وزراء بريطانيا ووزراء آخرين إلى أراضيها

وطن: أدرجت روسيا، اليوم السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس، على قائمة الأشخاص المحظور دخولهم إلى الأراضي الروسية، رداً على العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والمتمثلة على وجه الخصوص في فرض عقوبات على كبار المسؤولين بالاتحاد الروسي، اتُخذ قرار بإدراج أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية على قائمة الإيقاف الروسية".

وضمّت قائمة الشخصيات المحظور دخولها المرفقة أسماء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريتشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنّ "هذه الخطوة اتُخذت رداً على حملة لندن الإعلامية والسياسية التي تهدف إلى عزل روسيا دولياً وتهيئة الظروف لحصار بلادنا وخنق الاقتصاد المحلي".

هذا وفرضت المملكة المتحدة، في وقتٍ سابق، عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية أو بيلاروسية.

وزوّدت بريطانيا أوكرانيا بأعددٍ كبيرة من الأسلحة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مطلع الشهر الحالي خلال زيارةٍ إلى أوكرانيا، أنّ بلاده "ستقدم حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية" إلى كييف.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكّد في آذار/مارس الماضي، أنّ بريطانيا وحلفاءها اتفقوا على "إرسال مزيد من الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا.

كذلك، ألغت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "أوفكوم"، في آذار/مارس الماضي، ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية المدعومة من روسيا للبث في المملكة المتحدة بشكل فوري.

(الميادين)