"صدى سوشال" يستنكر هجمة شركة "ميتا" ضد المحتوى الفلسطيني

وطن: قال مركز "صدى سوشال" انه رصد هجمة من شركة "ميتا" المالكة لعدد من منصات التواصل الاجتماعي أبرزها فيسبوك، تمثلت في انتهاكات ضد المحتوى الاخباري الفلسطيني الذي يغطي الأحداث الجارية حالياً بما لا يخالف سياسات الشركة.

واستنكر المركز في بيان له الهجمة ضد الصفحات الاخبارية والحسابات الفلسطينية بسبب تغطيتها الأحداث الأخيرة بالقدس والمسجد الأقصى، واعتداء قوات الاحتلال على المصلين أثناء أدائهم صلاة فجر الجمعة الثانية من رمضان.

وذكر المركز أن أبرز الصفحات التي تم حذفها من قبل ادارة "فيسبوك" ودون أي سابق إنذار صفحة "القسطل الإخباري" المختصة بتغطية أخبار مدينة القدس والمسجد الأقصى رغم التزامها بمعايير النشر.

واعتبر المركز أن هذه الحملة تساوق واستجابة لطلبات الاحتلال من أجل تضييق الخناق على الفلسطينيين ووسائل اعلامهم على منصات التواصل الاجتماعية التي أنها مساحة حرة للتعبير عن الرأي.