المحامي خالد زبارقة: قرار بالإفراج عن عشرات الشبان من معتقلي الأقصى

وطن: أعلن محامي معتقلي الأقصى خالد زبارقة، اليوم السبت، أن الاحتلال قرر الإفراج عن عشرات الشبان الذي اعتقلوا في الأقصى أمس الجمعة.

ودعا زبارقة في صفحته على "فيسبوك" الأهالي التوجه لمعتقل المسكوبية للتوقيع للإفراج عن أبنائهم.

فيما يلي قائمة الشبان الذين سيتم الافراج عنهم:

احمد عثمان عوض

نهاد زغير

محمد ابو الهوى

يوسف نجدي

مجد شيخة

محمد هيموني

مجد ابو اسنينة

زكي عابدين

ياسين اطرش

نريد ابو ميالة

محمد طوطح

سامر حمدان

عبيدة وتد

محمد عمر خلفوث

داوود ابو كف

عميد عبيد

باسل غنيم

محمد عليان

مجد محيسن

قصي النجار

سعيد الكيلاني

محمود ابو غربية

ابراهيم تايه

احمد حميدان

عروة حمادة

محمد مراغة

قاسم

عبد الكريم ابوكف

يوسف نسودة

عبادة غيث

مالك محيسن

علي ابو دهيم

محمد مصطفى

ابراهيم عويسات

كامل للدرة

علي جعابيص

محمد سليمان

محمد عباسي

سيف الهدرة

محمد شقير

محمد كستنا

احمد محمود

عبدالله غيث

محمد ابو أدهم

محمد خمايسة

محمد سبيتان

ادم دويك

ادم مزعرو

مجد يونس

امجد تيم

مراد طنيني

حمزة غانم

ايهاب معالي

فادي محتسب

مازن قراعين

عدي نجار

محمد سمرين

لبيب خطيب