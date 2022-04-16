دعوات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى غداً

وطن: دعت منظمات استيطانية، لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

وجاء في إعلان نُسب إلى ما تسمى "هيئة مقر منظمات الهيكل" أنه "سيفتح الباب أمام اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح اليهود ابتداء من يوم غد الأحد 17 نيسان/أبريل حتى الخميس 21 نيسان/أبريل بين الساعة 7:00 - 10:30 صباحا".

وفي المقابل وجهت مؤسسات مقدسية اليوم السبت، دعوات للاعتكاف في الأقصى بدءاً من مساء اليوم لإفشال كافة الاقتحامات التي تخطط لها جماعات الهيكل خلال الأسبوع الجاري .

هذا وتعرض المسجد الأقصى فجر الجمعة لاقتحام واسع وعنيف من شرطة الاحتلال ما أسفر عن عشرات الإصابات واعتقال المئات واندلاع مواجهات.