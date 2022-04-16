126 مقدسياً يمثلون امام محكمة الاحتلال ودعوة لانضمام محامين لفريق الدفاع عنهم

وطن: من المقرر ان يتم اليوم عرض 126 مقدسياً على امام محكمة الاحتلال، بعد ان تم تمديد توقيفهم، بعد الافراج عن أكثر من 300 شاب وطفل.

ووجهت دعوات للمحاميين المقدسيين ولأهالي موقوفي "أحداث الأقصى - الجمعة "لحضور جلسة المحكمة والمشاركة في المرافعة عنهم سيما وان العدد ضخم.

كما تم دعوة جميع المحامين الراغبين في الانضمام لطاقم المحاميين الحالي أن يتواصل مع مسؤول لجنة المتابعة بين الأهالي والمحامين، باسم زيداني لأن أعداد الموقوفين كبيرة وبحاجة ماسّة لتواجد أكبر عدد ممكن من المحاميين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أكثر من 400 مواطن خلال أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك أمس الجمعة، وما يزال غالبيتهم رهن الاعتقال.