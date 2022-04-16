حماس : ما يتم تداوله حول التوصل لتهدئة مع الاحتلال عار عن الصحة وهناك حوار مع الوسطاء لنزع فتيل الازمة

وطن: نفى القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، التقارير التي تتحدث حول وجود تهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا ان ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة.

وأكد مرداوي، في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية التابعة لحركة حماس اليوم السبت أن ما يتم تداوله يهدف الإضرار بالحالة المعنوية للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة ضارية دفاعاً عن مقدساته ويضحي فيها بأغلى ما يملك.

ودعا المرداوي الجميع الى "عدم تداول هذه الاشاعات، واعتماد الرواية الفلسطينية بعيدا عن الاعلام الإسرائيلي المضلل"، مؤكدا في الوقت ذاته أن قيادة حركة حماس بالتعاون مع الفصائل، تجري حوارا مع الوسطاء لنزع فتيل الأزمة التي فرضها الاحتلال بانتهاك حرمة المسجد الأقصى.

وكانت تقارير تحدثت عن ان مصر، اجرت في الساعات الأخيرة، اتصالات مع الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال في وساطة لمنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى فجر، الجمعة، وقالت بان هناك "مؤشرات إيجابية تشير إلى اتجاه الأوضاع نحو الهدوء خلال الساعات المقبلة.