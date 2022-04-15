جهود دولية كبيرة جرت لمنع تدحرج التصعيد إلى غزة

وطن: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم عن جهود دولية كبيرة جرت خلال الساعات الأخيرة لمنع تدحرج التصعيد إلى قطاع غزة، بسبب الأحداث التي جرت في المسجد الأقصى.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد "أجرت المخابرات المصرية محادثات مع الجانب الإسرائيلي ومع قيادة حماس في غزة، ومع إسماعيل هنية الموجود في قطر، كما تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط مع هنية لإخماد التوتر".

وأشارت إلى أن هنية وضع عدة شروط لوقف التصعيد وهي: أن تسمح "إسرائيل" بحرية العبادة الكاملة للمسلمين الراغبين في زيارة الأقصى خلال رمضان، وأن تطلق سراح جميع المعتقلين صباح اليوم من الأقصى، و أن توقف عملياتها العسكرية في محافظة جنين والضفة.