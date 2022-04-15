المحامي زبارقة: لم نلتقي بمعتقلي المسجد الأقصى ولا معلومات عنهم

وطن: أشار المحامي خالد زبارقة إلى إنه حتى ظهر اليوم الجمعة لا يوجد معطيات حول المعتقلين، ولم يتم الالتقاء بهم، وننتظر السماح لنا بالدخول لمركز الشرطة للحديث مع المعتقلين.

وأضاف: حتى الان لا يوجد معلومات لقوائم المعتقلين، وعند الحصول عليها سيتم نشرها.

وكان رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، قال إن الاحتلال نقل المعتقلين من المسجد الأقصى إلى مركز شرطة "متسودات أدوميم".

وأفاد المحامي محمد محمود، بأن عدد الذين تم اعتقالهم صباح اليوم من داخل المصلى القبلي يصل الى 400 مصلي، و تم نقلهم بالحافلات الى مركز شرطة "متسودات ادوميم".

واعتدت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم، على المصلين فيه، واعتقلت عشرات المصلين المرابطين في المسجد القبلي.