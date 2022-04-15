الدفاع الروسية: سنزيد ضرباتنا ضد كييف رداً على أي هجمات تستهدف الأراضي الروسية

وطن: قالت وزارة الدفاع الروسية إن “عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد رداً على أي هجمات أو تخريب يستهدف الأراضي الروسية”.

وجاء في بيان الوزارة الجمعة "سيتم زيادة عدد وحجم الضربات الصاروخية على أهداف في كييف ردا على ارتكاب قوات كييف لعمليات تخريب على الأراضي الروسية".

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تصدي أنظمة الدفاع الجوية الروسية فوق بيلغورود لصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه الأراضي الروسية. في منطقة تشرنيغوف، أسقطت منظومة الدفاع الروسية S-400 مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 هاجمت نقاط في منطقة بريانسك.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف الجمعة، أن "تدمير كتائب القوميين في أوكرانيا يعد مهمة ذات أولية بالنسبة لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين "المهمة الرئيسية هي تحريرها (أوكرانيا) من هذه الكتائب القومية قبل كل شيء. العملية مستمرة، والمهام القائمة معروفة جيدا. يجب تنفيذها وسيتم تنفيذها، يجب ألا يكون هناك شك".

وأشار بيسكوف إلى أن "المكان الذي لا تأخذ فيه الكتائب القوميين السكان المدنيين كرهائن، وحيث لا تطلق الكتائب القومية النار على المنشآت الاجتماعية، والبيوت، هناك يمكن إقامة حياة يعمها السلام". وختم بالقول "في تلك الأماكن التي تقوم فيها كتائب القوميين بما ذكرته، هناك معارك شرسة، وهناك كل شيء يعرضونه للدمار".