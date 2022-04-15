50 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الثانية في المسجد الأقصى

وطن: أدى نحو 50 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم انتهاكات الاحتلال بحق المصلين والاغلاقات التي فرضتها قوات الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر حصارا مشددا على مدينة القدس، ونشرت الحواجز الحديدية على مداخل المدينة وداخلها، وعرقلت وصول المواطنين الى المدينة لأداء الصلاة.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى ومرافقه واعتدت على المعتكفين بالهراوات والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت واعتقلت قرابة 400 معتكف واقتادتهم الى جهات مجهولة كما قامت باغلاق ابواب المسجد الاقصى، قبل ان يتمكن المصلون من فتحها جميعا لاحقا .

وأفادت مصادر ان اكثر من 160 إصابة ونحو 400 معتقل حصيلة اعتداء واقتحام جيش الاحتلال للمسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة.