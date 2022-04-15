د.عقل ابو قرع يكتب لوطن: منطقة الاغوار الفلسطينية بين الأهمية الغذائية والبيئية!!

مع مواصلة مصادرة الارض واستنزاف المصادر الطبيعية ومن أهمها المياه وبالأخص مصادر المياه الجوفية، تزداد وتيرة الهجمة "الإسرائيلية" على منطقة الاغوار الفلسطينية، ويزداد التركيز على هذه المنطقة سواء من الناحية الاقتصادية وما تحويه من أراضٍ خصبة ومنتجة خلال فصول العام، أو من الناحية السياسية وما تحويه من مياه وحيز يكفي لإقامة مشاريع استراتيجية، أو من الناحية الأمنية والجغرافية، مع العلم أن منطقة الاغوار تشكل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية وحوالي 60% من منطقة الأغوار الفلسطينية يقع في ما بات يعرف ب منطقة "ج"، أي من الممنوع على الفلسطينيين استغلالها او الاستثمار فيها أو الوصول اليها بالشكل الاعتيادي.

وتبين التقارير جسامة الاخطار المحدقة بمحاصيل كانت تشتهر بها منطقة الأغوار مثل محصول التمر والموز والخضروات اللواتي طالما تم انتاجها بوفره في الاغوار، والسبب هو النقص في المياه أو تدني نوعية المياه من خلال زيادة ملوحتها، او بالتحديد جفاف ابار مياه جوفية كانت تستعمل للري، وبالتالي تلاشى انتاج محصول الموز مثلا في بعض المناطق في الاغوار خلال السنوات الماضية.

والسبب هو إما نقص المياه أو زيادة ملوحتها او تداعى خصوبة وإنتاج التربة، وهذه الأمثلة مؤشر لنا إلى أهمية اعتبار الحفاظ على منطقة الاغوار اولوية وطنية استراتيجية، سواء من الناحية الزراعية والانتاج أو الأمن الغذائي، أو من الناحية الاقتصادية والتصدير، أومن ناحية الحفاظ على النظام البيئي الفريد في الأغوار، او حتى من الناحية السياسية و ما لإهمال هذه المنطقة من تداعيات على الأوضاع الحالية والمستقبلية.

وحسب تقارير دولية، التي أشارت الى منطقة الاغوار كمناطق لا يمكن للجانب الفلسطيني ان يستخدمها، أشارت إلى أهمية منطقة الاغوار للاقتصاد الفلسطيني، التي تمتاز تربته بالخصوبة العالية ، القادرة على إنتاج محاصيل متنوعة، للاستهلاك المحلي وللتصدير، والذي يحوي ثلث احتياطات الضفة من المياه الجوفية، وتأكيداً لأهمية مناطق الأغوار للفلسطينيين، فقد أشار أحد التقارير الدولية، إلى إن إنتاج المستوطنات "الإسرائيلية" في الأغوار فقط في الوقت الحالي، يصل الى حوالي 500 مليون شيكل سنويا.

وبالتالي فان مناطق الاغوار يمكن أن تكون السلة الزراعية الأساسية للفلسطينيين، خاصة وأننا بحاجة الى توفر المحاصيل الزراعية بالكمية والنوعية وبالسعر المناسب وفي الوقت اللازم، أي أننا بحاجة الى توفر نوعا ما من الامن الغذائي، و كذلك بحاجة لانتاج محاصيل بنوعية متميزة وفي أوقات ملائمة للتصدير، ومنطقة الأغوار هي القادرة على تحقيق ذلك، الأن وفي المستقبل.

ومناطق الأغوار تحوي الارض المستوية، أي الأراضي السهلة المتواصلة، اي التي يمكن الاستثمار فيها او اقامة مشاريع استراتيجية كبيرة وبأنواعها، والتي تحتاجها الدولة الفلسطينية القادمة من أجل الإنتاج، والأهم من أجل التشغيل اوالتخفيف من شبح البطالة الذي بات يشكل هاجسا تقريبا لكل شاب فلسطيني، وبالأخص لكل خريج فلسطيني، ومن هذه المشاريع الضخمة، المطارات والمصانع بأنواعها وشركات التكنولوجيا والخدمات والتصنيع الزراعي وصناعة السياحة.

وفي وضع مثل أوضاعنا من الحاجة المتزايدة للمياه، أي المياه الصالحة، وفي ظل عدم وجود مصادر اساسية للمياه السطحية في بلادنا، فإن خزانات المياه الجوفية التي تحويها مناطق الأغوار هي الحل، للحياة وللزراعة وللاقتصاد وللنشاط البشري، وكيف للدولة الفلسطينية القادمة بأن تحيا وتتقدم وتزدهر بدون مياه، اي بدون مياه الابار الجوفية التي تتواجد في مناطق الاغوار، وكذلك بدون ذلك الجزء البسيط من المياه السطحية للفلسطينيين اي تلك الحصة من نهر الاردن.

وهناك كذلك الصناعة التي يمكن أن تعتمد على السياحة كما هي يمكن ان تقوم على الزراعة، اي الصناعة التي يمكن ان تقوم باستغلال الثروات المعدنية بأنواعها من البحر الميت، وهناك الصناعة التي يمكن أن تستغل المناخ الفريد والتربة المتنوعة التي تحويها الاغوار، من زراعة للنخيل ومن ثم انتاج التمور، وزراعة الموز او الازهار او النباتات الطبية، أو محاصيل او انواع محددة من المحاصيل التي يمكن زراعتها ومن ثم استغلالها صناعياً في الاغوار فقط.

ومنطقة الاغوار، وبالإضافة الى أهميتها الاقتصادية والبيئية، فأنها مهمة سياسياً ونفسياً للمواطن الفلسطيني، الذي تمنى وما زال يتمنى بأن يكون أسوة او مماثل للناس وللمواطنين في بلدان العالم المختلفة، من حيث السفر والتنقل والاحترام وعدم مشاهدة او التعامل مع قوة اخرى او جهة غريبة، تحكمت و تريد أن تواصل التحكم في مجرى حياته، وللتخلص من هذا الوضع او من هذه العقدة، يمكن تصور أهمية منطقة الاغوار للمواطن الفلسطيني، وللاقتصاد الفلسطيني، وللمستقبل الفلسطيني وللدولة الفلسطينية.

وبالإضافه الى ذلك، وحسب تقارير مختلفة، فإن منطقة الاغوار فقط يمكن ان تدر للاقتصاد الفلسطيني، حوالي مليار دولار سنويا، اذا تم استغلالها بالكامل، اي اذا تم إزالة العوائق "الإسرائيلية:"، وحسب الوضع الحالي، واذا قمنا باعتبار ذلك اولوية وطنية، يمكن تحقيق ليس الاستغلال الكامل، ولكن نسبة معينة من هذا الاستغلال، او بالاحرى العمل ومن خلال المستوى الوطني من اجل الحفاظ على زراعة النخيل وربما الموز وغيرهما من المحاصيل في الاغوار، واعتبار ذلك اولوية، وهذا يعني توفير المزيد من الفرص للعمل، والحفاظ على الاسعار، وتوفير المنتج الوطني، وتحفيز القطاع الزراعي كقطاع انتاجي مستدام، في منطقة زراعية حيوية مثل الاغوار، والأهم التشبث بمنطقة الاغور كمنطقه فاسطينية ذو عمق استراتيجي لاية حلول أو تطورات أو تخطيطات مستقبليه.