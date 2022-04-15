لجنة أهالي الأسرى المقدسيين: عدد المعتقلين بلغ 400، والاحتلال نقلهم من الأقصى إلى مركز شرطة "متسودات أدوميم"

لجنة أهالي الأسرى المقدسيين: عدد المعتقلين بلغ نحو 400، والاحتلال نقلهم من الأقصى إلى مركز شرطة "متسودات أدوميم"

وطن: قال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن الاحتلال نقل المعتقلين من المسجد الأقصى إلى مركز شرطة "متسودات أدوميم".

وأضاف أبو عصب: وفقًا للمعلومات المتوفرة حتّى اللحظة، فإن أعداد المعتقلين بلغ الـ400 معتقل.

وتابع: نحن بانتظار ردود المحامين حول أعداد المعتقلين خلال الساعات القادمة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم، واعتدت على المصلين فيه، واعتقلت عشرات المصلين المرابطين في المسجد القبلي.