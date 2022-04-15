من داخل الأقصى.. مصطفى البرغوثي لـوطن: ما يجري في المسجد خطير جدا، ونوجه النداء لشعبنا ليهبوا من أجل حمايته

وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي لـوطن، إن جيش الاحتلال قام بارتكاب جريمة كبرى في المسجد الأقصى، حيث اعتدى على المصلين بينهم نساء ومسعفين، وضرب المصلين بالهراوات وألقى قنابل الصوت تجاههم، واعتقل اكثر من 100 شاب.

وأضاف البرغوثي الذي يتواجد في الأقصى، أن الذي يجري خطير جدا وتعدٍ غير مسبوق في حرمة شهر رمضان المبارك، لذلك هذا نداء لكل شعبنا في كل مكان بأنه يجب أن يهب لحماية المسجد الأقصى. مؤكدا "اذا حمينا المسجد الأقصى نحمي القدس، واذا حمينا القدس نحمي فلسطين".

وحول إجراءات الاحتلال بحق المصلين، إن هناك العديد من الحواجز في خارج المسجد تحتجز آلاف المصلين وتمنعهم من الدخول، بالإضافة الى عدد كبير من المواطنين منعهم الاحتلال من الوصول الى القدس.

وشدد البرغوثي أن المطلوب من السلطة اتخاذ إجراءات ضد ما تقوم به "إسرائيل"، ويجب عليها أولا مقاطعة "إسرائيل" ووقف كل اشكال التنسيق معها، ومعاقبتها على هذه الجريمة.

وقال "ما نقوم به مع ابناء شعبنا في الأقصى الآن، هو واجبنا الوطني، ومن يجب شكرهم، هم الالاف الشباب والنساء الذين اتوا بالأمس ورابطوا لحماية المسجد".