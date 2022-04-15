فتح أبواب الأقصى أمام المصلين بعد ساعات من اقتحامه من قبل الاحتلال والاعتداء على المرابطين

وطن: أعادت قوات الاحتلال، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد ساعات من اقتحامها المسجد والاعتداء على المصلين فيه واعتقال وإصابة العشرات منهم.

وأصيب، اليوم الجمعة، أكثر من 152 مواطنا، اثر اعتداء قوات الاحتلال، على المصلين في المسجد.

وأوضح الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس أن من بين المصابين مسعفون وصحفيون، مشيرا إلى أن معظم الاصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، وبعض الحالات تم علاجها ميدانيا.

وأكد أن "قوات الاحتلال تعتدي على طواقم الاسعاف التابعة لنا بالضرب داخل باحات المسجد الاقصى".

واعتقلت قوات الاحتلال العشرات من المصلين والمرابطين في المسجد القبلي من المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال اعتقل أكثر من 80 مرابطا في المسجد القبلي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والاعيرة النارية المغلفة بالمطاط باتجاه المصلين، ما ادى إلى اصابة عدد منهم.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري" أن الاحتلال يحاول إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين من أجل إدخال القرابين".

ولاحقت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الاقصى، واغلقت كافة البوابات المؤدية إليه.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، ما ادى إلى الحاق اضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

وكانت قوات الاحتلال هاجمت المسعفين والطواقم الصحفية ولاحقتهم في باحات المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب.