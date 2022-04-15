حماس: شعبنا ومقاومته مع أهلنا في القدس في معركة الدفاع عن الأقصى

وطن: أكّدت حركة حماس، الجمعة، إنّ شعبنا الفلسطيني ومقاومته وقواه الحية ومن خلفهم أبناء الأمة الأحرار يقفون مع أهلنا في القدس المحتلّة في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اعتداءات جنوده على المرابطين في الأقصى.

وأدان الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في تصريح صحفي، بشدّة الاعتداءات الوحشية لجنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكّدًا أنّ الاحتلال "يتحمّل كل ما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس الذين يخوضون معركة حقيقية في الدفاع عن المسجد الأقصى".

وحيّا برهوم أهلنا في القدس المحتلة والمرابطين في المسجد الأقصى على دفاعهم عن الأقصى وتصديهم البطولي لجنود الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ مشاهد المرابطين والمقدسيين وهم يتصدون لجنود الاحتلال تعيد للأذهان "مشاهد البطولة في مقاومة وإفشال مخططات البوابات الإلكترونية التي تصدى لها أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل".

وأضاف مشدّدًا "شعبنا سينتصر للمسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه، وسينتصر على المحتل كما انتصر في كل معاركه معه، ولديه من القوة والإرادة ما يحقق إرادته ويمنع الاحتلال من فرض معادلاته".

ودعا الناطق باسم حماس جماهير شعبنا في الضفة المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل وفي كل مكان في فلسطين إلى الوقوف إلى جانب أهلنا في القدس ونصرتهم وإسنادهم في دفاعهم البطولي عن المسجد الاقصى المبارك.