فيديو وصور | عشرات الاصابات إثر اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى

وطن: أصيب، فجر اليوم الجمعة، أكثر من 90 مواطنا، اثر اعتداء قوات الاحتلال، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والاعيرة النارية المغلفة بالمطاط باتجاه المصلين، ما ادى إلى اصابة عدد منهم.

وأوضح الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمه تعاملت مع أكثر من 90 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مشيرا إلى أن معظم الاصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم.

وأكد أن "قوات الاحتلال تعتدي على طواقم الاسعاف التابعة لنا بالضرب داخل باحات المسجد الاقصى".

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري" أن الاحتلال يحاول إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين من أجل إدخال القرابين".

ولاحقت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الاقصى، واغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، وأن هناك عددا من المصلين ما زالوا محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، ما ادى إلى الحاق اضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

وكانت قوات الاحتلال هاجمت المسعفين والطواقم الصحفية ولاحقتهم في باحات المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب.